أمير الكويت: نواجه تحدياً غير مسبوق في ظل جائحة كورونا

المصدر: الكويت - وكالات

أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمس، أن بلاده تواجه تحدياً غير مسبوق في الحفاظ على الاقتصاد الوطني في ظل جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط.

ودعا أمير الكويت، في كلمة بمناسبة قرب حلول العشر الأواخر من رمضان، الحكومة ومجلس الأمة إلى التكاتف والعمل على تطوير برنامج يرشد الإنفاق الحكومي ويضع الخطط لتنويع الموارد.

وأعرب عن سعادته وسروره بنجاح واكتمال خطة إرجاع المواطنین الكويتيين في الخارج إلى أرض الوطن، مقدراً عالیاً الجهود الكبیرة التي بذلتها الحكومة والجهات المعنیة الأخرى.

وشدد الشيخ صباح على وجوب الالتزام التام وبكل الحزم بتعلیمات وزارة الصحة بالحظر الكلي، مشيراً إلى أن دولة الكويت تفاعلت مع المجتمع الدولي لمواجهة ھذا الوباء، فواصلت دورھا وعطاءها الإنساني فكانت في طلیعة الدول التي قدمت مساعداتها المالیة السخیة، كما شاركت في القمم والمؤتمرات واللقاءات التي عقدت لبحث ومعالجة تداعیات هذا الوباء. وقال «إن كويت الغد تواجه تحدياً كبیراً وغیر مسبوق، يتمثل في الحفاظ على سلامة ومتانة اقتصادنا الوطني من الهزات الخارجیة الناجمة عن هذا الوباء، لاسیما التراجع الحاد في أسعار النفط وانخفاض قیم الأصول والاستثمارات».

وأشار الشيخ صباح إلى أنه وجه إلى «مراجعة منهج ونمط حیاتنا الیومیة وترشید استغلال مواردنا وتقلیل الاعتماد على الغیر في أعمالنا»، داعياً الحكومة ومجلس الأمة في ظل هذه الظروف إلى التكاتف والعمل على تطوير برنامج يرشد الإنفاق الحكومي، ويضع الخطط لتقلیل الاعتماد على مورد واحد ناضب.

من جهة أخرى أعلنت وزارة الصحة الكويتية أمس، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 49 حالة. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة عبدالله السند قوله، إنه تم سجيل 415 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 7623 حالة.

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