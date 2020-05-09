النرويج تعلن مزيداً من التخفيف لإجراءات احتواء «كورونا»

المصدر: استوكهولم - د.ب.أ

قرّرت النرويج فتح مدارسها ثانية أمام الطلاب. وقالت رئيسة الوزراء إرنا سولبيرغ، خلال إعلان تصورها بشأن المرحلة الثانية من تخفيف قيود الإجراءات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا في العاصمة أوسلو، أول من أمس، إن جميع المدارس في البلاد ستفتح أبوابها ثانية بدءاً من يوم الإثنين المقبل وعلى مدار أيام الأسبوع. ومنذ أسبوعين تقريباً كانت قاعات الدرس فتحت لتلاميذ الفرق من الأولى وحتى الرابعة، بينما كان طلاب الفرق من الخامسة حتى العاشرة والفرق الأعلى ممنوعين من دخول قاعات الدرس.

وقالت سولبيرغ: «يبدو أن استراتيجيتنا في هذا الشأن قد نجحت». وأضافت في ما يتعلق بإجراءات التخفيف: «هدفنا هو أن يتم إعادة فتح معظم ما تم إغلاقه بحلول 15 يونيو».

ومن المقرر أن تتم إعادة فتح المطاعم والمقاهي في الأول من يونيو لتقديم الوجبات لتناولها خارج المطاعم.

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