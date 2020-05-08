الكويت تعلن تطبيق الحظر الشامل حتى 30 مايو

المصدر: نقلا عن وكالة الانباء الكويتية

أعلنت الكويت، الجمعة، أنها ستبدأ تطبيق حظر شامل في أنحاء البلاد، بدءا من الأحد وحتى 30 من شهر مايو الجاري، في محاولة لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، إنه "بناء على توجيه السلطات الصحية، فقد قرر مجلس الوزراء تطبيق الحظر الشامل في البلاد ابتداء من يوم الأحد الموافق 10 مايو 2020 الساعة 4 عصرا، وحتى 30 مايو 2020".

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 641 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في البلاد خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 7208 حالات.

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