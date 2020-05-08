«الكنيست» يوافق على تشكيل حكومة يتقاسمها نتنياهو وغانتس

المصدر: القدس المحتلة -وكالات

وافق البرلمان الإسرائيلي «الكنيست»، أمس، على تشكيل حكومة وحدة جديدة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومنافسه السابق بيني غانتس، وإنهاء أطول فترة جمود سياسي تشهدها إسرائيل.

وصوت 71 نائباً في البرلمان على صفقة نتنياهو غانتس، بينما عارضها 31 نائباً. ويدخل قرار الرجلين لتقاسم السلطة حيز التنفيذ الأسبوع المقبل. ويتيح التعديل التناوب على منصب رئيس الوزراء بين رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو ومنافسه بيني غانتس، بحيث يتولى نتنياهو المنصب أولاً قبل أن يسلمه بعد 18 شهراً إلى غانتس، الذي سيشغل مبدئياً المنصب المستحدث «نائب رئيس الوزراء». وتتضمن التعديلات أيضاً أن يتطلب إلغاء الاتفاق الحصول على أغلبية 70 نائباً.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن من المتوقع الآن أن يكلف الرئيس الإسرائيلي رؤفين ريفلين نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة.

وكانت المحكمة العليا ردت، الليلة قبل الماضية، الالتماسات التي قدمت إليها ضد الاتفاق وضد تكليف نتنياهو بالمهمة.

وسيكون أمام نتنياهو 14 يوماً لإكمال عملية تشكيل الحكومة.

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