الأردن يدين موافقة إسرائيل على بناء 7000 وحدة استيطانية بالضفة

المصدر: عمان -أ.ف.ب

دانت وزارة الخارجية الأردنية في بيان إعلان إسرائيل، الأربعاء، الموافقة على خطة لبناء 7000 وحدة سكنية في مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، محذرة من أن استمرار سياسة الاستيطان «يقتل فرص السلام».

ونقل البيان عن الناطق باسم الوزارة، ضيف الله الفايز، تأكيده «إدانة هذا الإعلان ورفضه بشدة»، محذراً من أن «سياسة بناء المستوطنات والضم ومصادرة الأراضي والتهجير من شأنها قتل فرص السلام وتأجيج الصراع».

وأكد أن الإعلان «يشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وقرارات مجلس الأمن، وخطوة أحادية شديدة الخطورة تقوض فرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية، والذي يمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل».

وحض الفايز المجتمع الدولي على التحرك «بشكل فاعل وجاد» للحؤول دون تنفيذ الخطة، محذراً من تبعاتها. ووافق وزير الحرب الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الأربعاء، على خطة لبناء 7000 وحدة سكنية في مستوطنة أفرات في الضفة الغربية المحتلة. وترى الأمم المتحدة أن المستوطنات التي أقيمت على الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل منذ عام 1967 غير شرعية.

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