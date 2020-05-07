ظهور بشار الأسد طفلا في أوبريت كويتي ضخم يثير الصدمة

المصدر: متابعات - سمير سعيد

طرح، أمس الأربعاء، أوبريت وطني كويتي عربي بعنوان "إنتو لها"، شارك فيه عدد من نجوم الغناء في العالم العربي، منهم أصالة وحسين الجسمي وماجد المهندس وراشد الماجد وبلقيس، إضافة إلى نوال الكويتية ونبيل شعيل.

ورغم ضخامة العمل، إلا أنه سقط في خطأ اعتبر فادحاً وسبب صدمة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وجهوا انتقادات كبيرة للعمل، بسبب ظهور صورة الرئيس السوري بشار الأسد، وهو طفل، في بداية الكليب الخاص بالاوبريت، على أنه الشيخ أحمد الصباح أمير الكويت، وهو طفل، وتساءل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب ظهور صورة الأسد وهو طفل، وكيف يمر خطأ كهذا على صناع العمل.

وانتقد البعض وزير الإعلام الكويتي، واعتبر ما حصل سببه الإهمال والتقصير.

ولم يصدر تعليق رسمي إلى الآن من وزارة الإعلام أو من القائمين على إنتاج الأوبريت.

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