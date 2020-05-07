السعودية تمنع التجمعات وتفرض عقوبات مالية على المخالفين للحد من "كورونا"

المصدر: الرياض - وام

أعلنت السلطات الأمنية السعودية اعتماد لائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي و نقل فيروس "كورونا" و تحديد المخالفات والعقوبات المالية المقررة في حال حدوثها.



ونوه مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية في بيان صدر اليوم إلى صدور موافقة وزير الداخلية السعودي على اعتماد لائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا المستجد.. مشيرا إلى أن اللائحة تهدف إلى فرض التباعد الاجتماعي وتنظيم التجمعات البشرية التي تكون سببا مباشرا لتفشي فيروس كورونا والحد منها بما يضمن الحيلولة دون تفشي الفيروس و فقد السيطرة عليه و احتوائه.



وأوضح أنه بناء على بنود اللائحة تمنع التجمعات بكافة صورها وأشكالها وأماكن حدوثها مثل أي تجمع لأكثر من أسرة واحدة و تجمع 5 أشخاص فأكثر والتجمعات العائلية في المناسبات، والتجمعات غير العائلية، والتجمعات في المناسبات الاجتماعية، والتجمعات العمالية، والتجمعات في المحال التجارية .



و أشار المصدر المسؤول إلى صدور موافقة وزير الداخلية على اعتماد تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة بحقها .. و تفاوتت العقوبات المالية المفروضة على مخالفي أحكام اللائحة بالغرامة المالية ما بين 5000 ريال لتصل في أقصاها إلى 100 ألف ريال سعودي.

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