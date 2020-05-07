عشرات القتلى وألف مصاب بعد تسرّب غاز في مصنع للكيماويات بالهند

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم ونقل مئات إلى المستشفيات على أثر تسرب للغاز في مصنع لمواد كيميائية في جنوب شرق الهند، حسبما أعلنت الشرطة الهندية الخميس.



وقال سواروب راني المسؤول في شرطة فيساخابتنام بولاية أندرا براديش "يمكننا أن نؤكد حاليا أن خمسة أشخاص قتلوا". وأضاف أن "سبعين شخصا على الأقل غائبون عن الوعي، وبين مئتين و500 شخص في المجموع تجري معالجتهم".

وقال الطبيب بي كا نايك منسق مستشفيات المنطقة لوكالة فرانس برس إن "ألف شخص على الأقل في مناطق محيطة بموقع تسرب الغاز نقلوا إلى مسشتفيات عامة وخاصة في فيزاخاباتنام"، موضحا أن حصيلة الخسائر البشرية قد تكون أكبر من ذلك بكثير.

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