البيت الأبيض يعتزم حلّ خلية أزمة «كورونا»

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

أعلن البيت الأبيض، أول من أمس، أنّه يعتزم حلّ خلية الأزمة، التي تتولى إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، في إشارة أخيرة إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لم تعد تعتبر وباء «كوفيد-19» أولوية يومية قصوى.

وقال نائب الرئيس، مايك بنس، إن خلية الأزمة التي يترأسها لن تعود هناك حاجة إليها لفترة أبعد من نهاية هذا الشهر. وأضاف: «أعتقد أننا بدأنا النظر إلى موعد يوم الذكرى (25 مايو لتكريم الجنود الذين قتلوا)، أو بداية شهر يونيو».

وتنسق الخلية التي يترأسها بنس، وترفع تقاريرها إلى ترامب، بين المعاهد الطبية والمسؤولين السياسيين وحكام الولايات، الذين قضى بعضهم أسابيع في محاولات حثيثة لمساعدة المستشفيات المكتظة بالمصابين.

وقال بنس إن هذه المهمات ستكون جاهزة قريباً، لتسليمها إلى الوكالات الحكومية، التي تعمل «بطريقة أكثر تقليدية».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news