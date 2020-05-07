«كورونا» يهدد بـ «انقراض» الشعوب المحلية في كولومبيا بعد اجتياح الأمازون

المصدر: عواصم - وكالات

اخترق فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الأمازون الكولومبية، الفقيرة والمهملة والمعزولة، من بوابة الأدغال المتداخلة مع البرازيل، التي تسجل أكبر عدد من الإصابات في أميركا اللاتينية، لتجد منطقة السكان الأصليين هذه نفسها عاجزة أمام الوباء، نظراً لقدراتها الطبية المتآكلة أصلاً، وسط تنديد السكان الأصليين في كولومبيا بـ«خطر انقراض» الشعوب المحلية، فيما اتفقت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، ورؤساء حكومات الولايات، أمس، على السماح بإعادة فتح كل المحال تحت شروط، وإلغاء قيود الفتح التي كانت تنص على إعادة فتح المحال التي لا تزيد مساحة بيعها على 800 متر مربع، في محاولة لتسريع العودة إلى الحياة الطبيعية.

وتفصيلاً، قال دانييل أوليفيرا، المراقب العام لإدارة أمازوناس، التي تتاخم عاصمتها ليتيسيا بلدة تاباتينغا البرازيلية، إن «حدودنا سهلة الاختراق كثيراً، يمكن عبورها من نقاط عدة».

وتسجل هذه الإدارة، الواقعة في أقصى جنوب البلاد، المعدل الأعلى من إصابات «كوفيد-19» في كولومبيا، مع 30 إصابة بين 10 آلاف مقيم، وهو رقم أعلى بكثير من العاصمة بوغوتا، التي تسجل معدل أربع إصابات بين كل 10 آلاف شخص.

ويقول الخبراء إن هذه الحصيلة أدنى من الواقع، نظراً للنقص في الاختبارات اللازمة والمختبرات. ولا تتصل أمازوناس، كذلك، بطرق برية ببقية أنحاء البلاد، لذا يجري نقل الحالات المرضية الخطيرة والعينات لتحليلها عبر الجو.

ونددت المنظمة الوطنية للسكان الأصليين في كولومبيا بـ«خطر انقراض» الشعوب المحلية، التي يشكّل السكان الأصليون نسبة 58% منها.

وقال أرلي كانياس، من إتنية إينغا، التي تقطن محمية ويتيبوك، لوكالة «فرانس برس»: «هنا، لا توجد مياه للشرب، والنظام الصحي هش جداً، إذا انتشر الفيروس هنا، فأعداد الموتى ستفوق الخيال».

وأغلقت كولومبيا حدودها في 16 مارس، وفرضت حجراً صحياً منذ 25 مارس. لكن البرازيل التي تعدّ 100 ألف إصابة وأكثر من 7000 وفاة، اعتمدت سياسة مختلفة.

ويقلل الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، من خطورة الجائحة، ويعارض العزل العام، معتبراً أن لذلك نتائج اقتصادية خطيرة.

وتسجل مانوس، عاصمة ولاية الأمازون البرازيلية حيث تقع بلدة تاباتينغا، المعدل الأعلى للوفيات بين عواصم الولايات الـ27 في البلاد، ودخلت في حالة فوضى صحية.

ونصف الحالات الـ10 الأولى، التي سجلت في ليتيسيا عاصمة الأمازون الكولومبية، مصدرها البرازيل.

وتقول يوهانا بانتيفيس، أحد سكان ليتيسيا، والبالغة من العمر 34 عاماً: «أن تمرض هنا أمر يثير الخوف دوماً، لكننا الآن خائفون أكثر من أي وقت مضى».

ولا تحتوي إدارة الأمازوناس إلا على مستشفى واحد هو سان رافاييل، ولا يضم وحدة عناية مركزة، وفيه ثمانية أسرّة فقط للرعاية المتوسطة، لـ76 ألفاً و589 ساكناً. وتسبب «كوفيد-19» أصلاً في نحو 12 وفاة على الأقل بالمنطقة، في حين تسجل البلاد 8000 إصابة مؤكدة، بينها 378 وفاة.

ويؤكد طبيب في سان رافاييل أن مدينة ليتيسيا لا تضم إلا جهازَيْ تنفس وبحالة سيئة. وقال مفضلاً عدم الكشف عن هويته: «ماذا نفعل، إذا وصلنا ثلاثة مرضى بحاجة إلى أوكسجين؟ كيف نختار؟».

وقررت بعض العرقيات «منع دخول» الغرباء إلى محمياتها، كما يشرح رئيس رابطة مجالس السكان الأصليين في الأمازون الكولومبية، أوغوستو فالكون.

لكنَّ كثراً يعيشون «في حالة فقر بالمدن، وهناك يواجه الناس الخطر الأكبر»، وفق فالكون.

وتمكنت المنظمة الوطنية للسكان الأصليين في كولومبيا من الكشف عن 15 إصابة، وأربع وفيات، بينهم زعيم السكان الأصليين، أنطونيو بوليفار، البالغ من العمر 75 عاماً، الذي تدور حوله قصة فيلم «عناق الشيطان».

ويلفت أرلي كانياس إلى أن «كهاننا وحكماءنا يؤدون طقوساً لحماية أراضينا، لكنَّ نوعاً آخر من المعرفة، مساعدة تكنولوجية، ضروري أيضاً».

ويعيش السكان الأكثر عرضة لمخاطر الفيروس في الأمازوناس الكولومبية من الاقتصاد غير الرسمي (كما 47% من سكان البلاد)، وعليهم الخروج من بيوتهم لتأمين لقمة العيش، رغم قواعد العزل الصارمة.

وبين الحدود البرازيلية-الكولومبية، تقع جزيرة سانتا روزا البيروفية في الأمازون. وتتمتع الدول الثلاث بعلاقات تجارية واجتماعية وثيقة في منطقة الحدود الثلاثية هذه خصوصاً.

ورغم تقارب هذه المناطق الثلاث، «لكنَّ كلاً منها تقع في الواقع على أطراف البلد الذي تنتمي إليه»، كما يوضح كارلوس زاراتي، منسق مجموعة دراسات حدودية في الجامعة الوطنية الكولومبية.

ويضيف: «ليتيسيا تقع في النقطة الأبعد عن بوغوتا، وكذلك تاباتينغا بالنسبة لبرازيليا، وسانتا روزا بالنسبة لليما. إنها المناطق الأكثر بعداً من ناحية المسافة، لكن أيضاً من ناحية اهتمام الدولة».

ورغم الغنى في ثرواتها البيولوجية والثقافية والإتنية، يقبع 34.9% من سكان الأمازوناس في الفقر.

وفي ألمانيا، اتفقت ميركل ورؤساء حكومات الولايات على إعادة فتح كل المحال، لقطع مراحل حاسمة في إجراءات تخفيف العزل، والعودة تدريجياً إلى الحياة الطبيعية، عبر إعادة فتح كل المتاجر والمدارس، واستئناف دوري كرة القدم، خلال مايو الجاري.

وفي وقت سابق، أشارت مسودة اتفاق بين الحكومة ومسؤولي المناطق، إلى أن هذه الإجراءات أصبحت ممكنة مع بقاء «عدد الإصابات الجديدة» بفيروس كورونا المستجد «ضئيلاً»، بعد مرحلة أولى من تخفيف الإجراءات في 20 أبريل، موضحة أنه لم تسجل «أي موجة جديدة» للعدوى حتى الآن.

وبالمجمل، ينوي أول اقتصاد أوروبي رفع معظم القيود المفروضة منذ مارس، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويستثنى من ذلك التجمعات الرياضية والثقافية الاحتفالية الكبرى بحضور جمهور، فيما ستبقى الحدود مغلقة.

• يعتزم أول اقتصاد أوروبي (ألمانيا) رفع معظم القيود المفروضة منذ مارس، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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