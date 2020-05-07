زوجة ترودو: الإصابة بـ «كورونا» والعيش مع رئيس وزراء كندا ليسا سهلين

المصدر: مونتريال - أ.ف.ب

قالت زوجة رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، التي أصيبت بفيروس كورونا في مارس، إن الإصابة بـ«كوفيد-19»، والعيش تحت سقف واحد مع رئيس وزراء كندا وثلاثة أطفال «لم يكونا سهلين».

وروت صوفي غريغوار ترودو، لإذاعة «راديو كندا» العامة: «عمل زوجي من السابعة صباحاً حتى التاسعة مساء في مكتبه، وكنت أنا مع الأطفال، لذا كان عليَّ أن أكون حذرة للغاية».

وتابعت: «كنت وحدي مع الأطفال، كان عليَّ أن أبقى على مسافة منهم، وكنت أضع قفازين وقناعاً، لكن ذلك لم يكن سهلاً».

وحجر ترودو نفسه وعائلته لأسابيع، في المقر الرسمي لرئيس الوزراء بأوتاوا، بعد تشخيص إصابة زوجته بفيروس كورونا لدى عودتها من لندن.

وأضافت صوفي: «أعراض المرض بقيت قوية لأكثر من أسبوع»، واصفة كيف «فقدت حاستي الشم والتذوق»، واضطرت للتعامل مع «الصداع وآلام الجسم وعسر الهضم والغثيان».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news