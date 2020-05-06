النمسا تعلن السيطرة على الوباء

المصدر: فيينا - أ.ف.ب

أعلن وزير الصحة النمساوي، أمس، أن وباء «كوفيد-19» في البلاد تحت السيطرة، بعد ثلاثة أسابيع من بدء تخفيف إجراءات العزل المشددة.

وقال رودولف أنشوبر إن «الوضع ثابت، ومستقر جداً»، مشيراً إلى أن الزيادة اليومية للحالات الجديدة تراجعت إلى نسبة 0.2% بعدما بلغت 50% في منتصف مارس.

وأعادت المتاجر الصغيرة ومحال مستلزمات الحدائق، في منتصف أبريل، فتح أبوابها بعد شهر من الإغلاق، رغم أن وضع الكمامات في المتاجر ووسائل النقل العام بات إلزامياً، إلى جانب التزام قواعد التباعد الاجتماعي.

وفتحت المتاجر الكبرى، في نهاية الأسبوع الماضي، كما أن القيود التي كانت تمنع المواطنين من مغادرة منازلهم رفعت أيضاً، وتستأنف الدروس في المدارس هذا الشهر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news