السودان يسجل 100إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات

المصدر: الخرطوم - د. ب. أ

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية في السودان اليوم الثلاثاء تسجيل أربع وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 45.

وقالت الوزارة في بيان صحhفي على موقعها الإلكتروني اليوم إن الوفيات تشمل اثنين في ولاية شمال كردفان وحالة في كل من ولايتي الخرطوم والجزيرة.

كما أشارت إلى تسجيل مئة إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 778 إصابة، لافتة إلى شفاء تسعة مصابين ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 70.

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