اليابان تمدد حالة الطوارئ حتى نهاية مايو

المصدر: طوكيو - رويترز

أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أمس، تمديد حالة الطوارئ في البلاد إلى نهاية مايو الجاري، في أعقاب اجتماع مع فريق العمل الحكومي الذي يتعامل مع جائحة فيروس كورونا. وأصيب أكثر من 15 ألفاً بالفيروس في اليابان، كما توفي 538 شخصاً، وفقاً لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.

وتمنح حالة الطوارئ لحكام المقاطعات اليابانية سلطة مطالبة السكان بالبقاء في منازلهم وإغلاق المؤسسات التجارية.

وقد تخفف الحكومة لاحقاً بعضاً من القيود الحالية المفروضة على النشاط الاقتصادي وذلك بالسماح لأماكن تنخفض فيها مخاطر العدوى نسبياً مثل المتنزهات باستئناف نشاطها.

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