ولايات أميركية تستعد لتخفيف القيود رغم الوفيات المتوقعة

المصدر: واشنطن - رويترز

أعلنت أوهايو وولايات أميركية أخرى، اليوم الاثنين، اعتزامها تخفيف القيود بدرجة أكبر على الشركات حتى بعد إقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن جائحة فيروس كورونا المستجد التي أضرت بالاقتصاد قد تودي بحياة 100 ألف أميركي.



وفي أوهايو سمح حاكم الولاية مايك دي واين باستئناف العمل في أنشطة البناء والصناعات التحويلية اليوم الاثنين كما سمح للموظفين بالعودة لعملهم.



ومن أجل استئناف العمل يتعين على الشركات تنفيذ متطلبات الولايات ومنها وضع كمامات والحفاظ على مسافة ستة أقدام على الأقل فيما بين العاملين وأن يقوم أصحاب العمل بتطهير المكان. وحث دي واين أكبر عدد ممكن من العاملين على العمل من منازلهم.



ورفعت نحو نصف الولايات الأميركية القيود على الأقل جزئيا مع بدء تراجع أعداد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 أو استقرارها في العديد من الأماكن، لكن الحالات ما زالت تزيد في أماكن أخرى.



وأصاب كوفيد-19 أكثر من 1.1 مليون شخص في الولايات المتحدة وأودى بحياة نحو 68 ألف.



وأقر ترامب في وقت متأخر من مساء أمس، بأن أعداد الوفيات بسبب الجائحة قد تتجاوز التقديرات السابقة للبيت الأبيض.



وقال ترامب لشبكة فوكس نيوز: "سنخسر ما بين 75 ألف و100 ألف شخص. هذا أمر مروع".

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