إطلاق نار بالخطأ على السفارة الأميركية في الأردن

المصدر: متابعات – الإمارات اليوم

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام في الأردن إنه أثناء قيام أحد رجال الامن بالوظيفة الرسمية في محيط السفارة الأميركية، أمس الأحد، خرجت عدة طلقات من سلاحه بالخطأ واصابت جداراً اسمنتياً خارجياً ولم تقع اية اصابات تذكر وفتح تحقيق في الحادثة.

ونقلت وكالة "عمون" الأردنية عن بيان للسفارة الأميركية قالت الأخيرة فيه: "في حوالي الساعة الخامسة مساءً الاحد، قام أحد ضباط الدرك الأردنيين المنتدبين أمام السفارة بتفريغ سلاحه بالخطأ في جدار خرساني، ولم يصاب أحداً بالحادثة ولا يبدو انه كان ينوي ايذاء اي شخص".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news