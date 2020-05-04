إيران تُعيد فتح بعض المساجد اليوم

المصدر: طهران - رويترز

تعتزم إيران إعادة فتح المساجد في المناطق التي استمر خلوها من فيروس كورونا، اليوم، مع بدء حكومة الرئيس حسن روحاني تخفيف القيود المفروضة لاحتواء انتشار الفيروس.

وقال روحاني في اجتماع نقله التلفزيون الإيراني: «سيُعاد فتح المساجد في 132 مدينة وبلدة منخفضة الخطورة اعتباراً من اليوم، وستُستأنف إقامة شعائر صلاة الجمعة في هذه المناطق أيضاً، لكن كل هذه الخطوات ستُتخذ عبر احترام البروتوكولات الصحية».

واستمر إغلاق المدارس والجامعات ولاتزال التجمعات الثقافية والرياضية محظورة، لكن روحاني قال إن الخطة تشمل إعادة فتح المدارس في المناطق منخفضة الخطورة اعتباراً من 16 مايو الجاري، مع استمرار مراجعة الموقف.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news