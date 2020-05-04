البابا يدعو إلى تعاون دولي لاكتشاف لقاح لـ «كورونا»

المصدر: الفاتيكان - رويترز

دعا بابا الفاتيكان، أمس، إلى تعاون علمي دولي لاكتشاف لقاح لفيروس كورونا، وقال إن أي لقاح ناجح يتعين أن يكون متاحاً في جميع أنحاء العالم.

وشكر البابا فرنسيس، الذي كان يُلقي عظته الأسبوعية من المكتبة البابوية بدلاً من ساحة القديس بطرس بسبب إجراءات العزل العام المفروضة في إيطاليا، جميع من يقدمون خدمات جوهرية في شتى أرجاء العالم.

وشجّع البابا على تعاون دولي في التعامل مع الأزمة ومكافحة الفيروس، وقال: «في الحقيقة، من الضروري أن يتم توحيد الإمكانات العلمية بطريقة شفافة ومحايدة لإيجاد لقاحات وطرق للعلاج». وأضاف: «من الضروري أيضاً ضمان إتاحة الوصول إلى التقنيات الضرورية على مستوى العالم، والتي تسمح لكل مصاب بالعدوى في أي مكان من العالم بتلقي العلاج الطبي اللازم».

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