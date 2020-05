بالفيديو.. أميركا تؤكد وجود "أدلة هائلة" على نشر الصين لـ"كورونا"

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس الأحد، وجود "أدلة هائلة" على أن مصدر وباء كورونا هو مختبر في مدينة ووهان الصينية.

وقال لشبكة "أيه بي سي" أن "هناك أدلة هائلة تشير إلى أن هذا هو مصدره"، لكنه رفض التعليق على مسألة إن كان يعتقد بأن نشره كان متعمدا.

وأضاف أن بعض الدلائل واضحة للعيان، حيث قامت السلطات هناك بطرد الصحفيين، فيما كممت الأفواه التي كانت تحاول الحديث من داخل البلاد حول الأوضاع الصحية.

وذكر بومبيو أن الصين لديها تاريخ في نشر عدوى الأمراض حول العالم، وهذه ليست أول مرة عندما تظهر أمراض بسبب اختبارات تجرى في مختبرات الصين.

