بالفيديو.. أميركا تؤكد وجود "أدلة هائلة" على نشر الصين لـ"كورونا"

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس الأحد، وجود "أدلة هائلة" على أن مصدر وباء كورونا هو مختبر في مدينة ووهان الصينية.

وقال لشبكة "أيه بي سي" أن "هناك أدلة هائلة تشير إلى أن هذا هو مصدره"، لكنه رفض التعليق على مسألة إن كان يعتقد بأن نشره كان متعمدا.

وأضاف أن بعض الدلائل واضحة للعيان، حيث قامت السلطات هناك بطرد الصحفيين، فيما كممت الأفواه التي كانت تحاول الحديث من داخل البلاد حول الأوضاع الصحية.

وذكر بومبيو أن الصين لديها تاريخ في نشر عدوى الأمراض حول العالم، وهذه ليست أول مرة عندما تظهر أمراض بسبب اختبارات تجرى في مختبرات الصين.

NEW: Secretary of State Mike Pompeo tells @MarthaRaddatz China “did all that it could to make sure the world didn’t learn in a timely fashion” about COVID-19.



"It was a classic communist disinformation effort," he adds and they will be held "accountable." https://t.co/sLSKoZFK1N pic.twitter.com/TFoPQ2Um09 — ABC News (@ABC) May 3, 2020

وأشار إلى أن العالم الآن يشهد هذه الجائحة بسبب الصين التي تكتمت على المرض في بدايته وحجبت المعلومات عن العالم كله، وحتى أنها استخدمت منظمة الصحة العالمية كأداة لديها.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد صرح في مؤتمر صحفي بأن هناك دلائل بأن فيروس كوفيد 19 مصدره مختبر في ووهان.

وحتى الآن تعد الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا جراء الوباء إذ سجلت حصيلة الوفيات على أراضيها 66 ألفا و385 من أصل مليون و133 ألفا و96 إصابة. وأُعلن شفاء 175 ألفا و382 شخصا على الأقل.

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