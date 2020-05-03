إيطاليا تسجل أدنى حصيلة وفيات يومية بـ"كورونا"

المصدر: روما - أ ف ب

سجلت إيطاليا، اليوم الأحد، 174 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال 24 ساعة، في حصيلة هي الأدنى منذ بدء الحجر الذي من المقرر البدء بتخفيفه غدا.

وأعلن رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي الحجر ليلة 9-10 مارس الماضي، شارحا لـ60 مليون إيطالي أن هذا الإجراء الذي كان طبّق في شمال البلاد قبل ذلك بيومين، هو السبيل الوحيد لاحتواء الوباء.



وأودى الفيروس بنحو 29 ألف شخص في البلاد، وفق المعطيات الرسمية. لكن الأرقام تظهر تحسّن إدارة الوباء خلال الأسابيع الأخيرة مع تراجع الضغط على النظام الصحيّ، وشجع ذلك السلطات على تخفيف الحجر على السكان لاستئناف عجلة الاقتصاد المتضرر بشدة.



لكن يبقى الاستئناف حذرا، إذ لا يشمل محلات البيع بالتجزئة والحانات والمطاعم، مع استمرار تشجيع العمل من المنزل ومنع التجمعات العائلية، وإن كان يسمح بزيارة الأقارب المقيمين في المنطقة نفسها، وإبقاء التباعد الاجتماعي خصوصا في وسائل النقل المشترك، واستمرار حظر زيارة الحدائق.



ووفق كونتي، يفترض أن يعود 4,4 ملايين موظف إلى أماكن عملهم، كما سيسمح بالابتعاد من المنزل للتنزه وركوب الدراجة أو ممارسة الرياضة.



مع ذلك، تواصل السلطات الصحية تحذير السكان من خطر حدوث موجة عدوى ثانية قد تذهب بالمكتسبات المحققة.



وقال رئيس خلية الأزمة دومينيكو أركوري لمواطنيه أمس: "أناشدكم، كونوا حذرين"، واعتبر أن التخفيف سيوفر "حرية نسبية". وأضاف متوجها للإيطاليين: "هذا رهن بكم".

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