السعودية: 1552 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وتسجيل 7 وفيات

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، تسجيل 1552 إصابة جديدة بكورونا في المملكة فيما ارتفع عدد المتعافين لـ4134 حالة.

وكانت الوزارة قد أعلنت أمس تسجيل 1362 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا تمثل الإناث منها 11%، بينما شكل الذكور 89% ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 25459.

وأضاف المتحدث باسم الصحة السعودية خلال المؤتمر الصحافي اليومي حول كورونا أن الإصابات النشطة بلغت 21518 والحالات الحرجة 139.

كما أعلن تسجيل 210 حالات شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي حالات التعافي في المملكة إلى 3765.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية إنه تم تسجيل 7 حالات وفيات جديدة ليرتفع العدد الكلي للوفيات إلى 176 حالة وفاة.

كانت لجنة تنظيم سكن العمالة بالسعودية أعلنت أمس الجمعة عن إعادة توزيع العمال لفك التكدسات.

وقال الأمين العام للجنة سكن العمالة إنه يوجد 1860 غرفة عزل داخل المساكن، تستخدم للعمالة الذين تظهر عليهم أعراض لحين التعامل الصحي معهم. وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية «واس».



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