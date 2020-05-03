50 ألفاً من مواطني الاتحاد الأوروبي عالقون بالخارج

المصدر: بروكسل - د.ب.أ

أعلن مسؤول العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أمس، أن هناك نحو 50 ألفاً من مواطني الاتحاد الأوروبي عالقون في الخارج بسبب أزمة كورونا.

وأوضح بوريل في حديث لصحيفة «دي فيلت» الألمانية، أن عدد العالقين كان يبلغ بالأساس نحو 600 ألف شخص، مشيراً إلى أن عدد العائدين تجاوز 550 ألفاً حتى الآن، أي ما يعادل نحو 90%.

يذكر أن البيانات الصادرة عن الحكومة الألمانية تفيد بأن عدد الألمان الذين أعادتهم برلين إلى وطنهم بلغ نحو 240 ألف شخص.

وأشاد بوريل بما أسماه «التعاون القنصلي الفريد من نوعه بين الاتحاد الأوروبي ودوله»، وقال إنه سيتم مواصلة العمل من أجل المساعدة في إعادة الـ10% المتبقين.

وهناك مواطنون تابعون للاتحاد الأوروبي عالقون في المملكة المغربية التي أغلقت مجالها الجوي.

من جانبه، قال وزير الخارجية البلجيكي فيليب جوفان، إن طائرة أقلعت من المغرب وعلى متنها 264 بلجيكياً، مشيراً إلى أن من المنتظر تسيير رحلة ثانية.

وأوضح الوزير أن الرحلات ستقلع من مطار الدار البيضاء لأن المطارات الأخرى مغلقة، وأضاف أن السفارة البلجيكية في الرباط تلقت 4500 طلب عودة بينها 3400 طلب لمواطنين بلجيكيين.

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