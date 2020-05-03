ترامب يغادر البيت الأبيض للمرة الأولى منذ تفشي «كورونا»

المصدر: واشنطن - رويترز

توجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى كامب ديفيد بولاية ماريلاند لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في المنتجع الرئاسي، وذلك بعد أن قضى أسابيع في البيت الأبيض بسبب إجراءات العزل المتعلقة بمكافحة كورونا. وهذه هي المرة الأولى التي يغادر فيها ترامب البيت الأبيض منذ 28 مارس الماضي عندما زار نورفولك بولاية فرجينيا لرؤية السفينة الطبية التابعة للبحرية الأميركية «كومفورت». وقال ترامب إنه سيمارس التباعد الاجتماعي أثناء وجوده في كامب ديفيد.

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