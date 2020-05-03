الصين تسخر من تعامل أميركا مع أزمة كورونا

المصدر: شنغهاي - رويترز

طرحت الصين فيلم رسوم متحركة قصيراً يحمل عنوان «ونس أبون إيه فيرس»، تسخر من خلاله من تعامل الولايات المتحدة مع أزمة فيروس كورونا، واستخدمت به رموزاً شبيهة بالمكعبات البلاستيكية لتجسيد البلدين.

وفي فيلم الرسوم المتحركة الذي نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) ينفتح ستار أحمر ليكشف عن منصة عليها رموز شبيهة بالمكعبات البلاستيكية على هيئة محارب من جيش التيراكوتا يرتدي كمامة وتمثال الحرية.

ويقول المحارب «لقد اكتشفنا فيروساً جديداً».

فيرد تمثال الحرية «وماذا في ذلك؟ إنها إنفلونزا فحسب».

ثم يصدر المحارب تحذيرات من الفيروس ويحصي أبرز الإنجازات التي حققتها الصين في مكافحة التفشي، فيرد التمثال بنوع من الإنكار، فيما تتردد أصوات المؤتمرات الصحافية لترامب التي قلل فيها من مدى خطورة المرض.

ويسأل المحارب التمثال الذي بدأ يحمر لونه ويصاب بحمى: «هل تستمع إلى نفسك؟».

فيرد عليه قائلاً: «نحن دائماً على صواب لو كنا نناقض أنفسنا».

وتشتبك واشنطن وبكين في حرب كلامية بشأن منشأ المرض الذي ظهر في ووهان الصينية ثم تحول لجائحة عالمية. وتتهم واشنطن وبلدان أخرى الصين بتضليل العالم في ما يتعلق بشدة التفشي، وتزايدت الدعوات المطالبة بفتح تحقيق لمعرفة منشأ الفيروس.

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