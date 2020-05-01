السعودية تكشف عن 1344 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل 1344 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 24097 حالة.

إلى ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، خلال المؤتمر الصحافي اليومي حول تطورات «كورونا»: إن هناك 20373 حالة نشطة، و117 حالة حرجة.

وأضاف أنه تم تسجيل سبع حالات وفاة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 169.

كما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية ارتفاع حالات التعافي في المملكة إلى 3555 حالة.

وجدد العبد العالي النصح بضرورة الابتعاد عن التجمعات، لتقليل خطر الإصابة بفيروس كورونا.

من جهتها، أعلنت لجنة تنظيم سكن العمالة بالسعودية عن إعادة توزيع العمال، لفك التكدسات.

وقال الأمين العام للجنة سكن العمالة إنه يوجد 1860 غرفة عزل داخل المساكن، تستخدم للعمالة الذين تظهر عليهم أعراض، إلى حين التعامل الصحي معهم. وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأوضح أنه، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تم الاتفاق مع قرابة الـ600 جمعية خيرية موزعة في المملكة، لدعم سكن العمالة، لتوفير أكثر من 40 ألف وجبة يومياً.

وأضاف أنه تم تسهيل عودة قرابة الـ2500 عامل إلى بلادهم سالمين.

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