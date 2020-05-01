ألمانيا تحظر«حزب الله» اللبناني وتصنفه إرهابياً

المصدر: برلين ■أ.ف.ب

أعلنت الحكومة الألمانية، أمس، حظر كل نشاطات «حزب الله» اللبناني في ألمانيا، كما كانت تطالب خصوصاً الولايات المتحدة وإسرائيل.

وكتب ستيف ألتر أحد الناطقين باسم وزير الداخلية الألمانية هورست سيهوفر، في تغريدة على «تويتر» أمس، أن وزير الداخلية «منع اليوم نشاط المنظمة الإرهابية الشيعية حزب الله في ألمانيا».

وأضاف «منذ الفجر جرت تحركات عديدة للشرطة في مناطق عدة» ضد مراكز مرتبطة بـ«حزب الله».

وذكرت مجلة «دير شبيغل» وصحيفة «بيلد» الألمانيتان أن عمليات الشرطة استهدفت ثلاثة مساجد، واحد في برلين وواحد في بريمن وواحد في مونستر، بالإضافة إلى «مركز للمهاجرين اللبنانيين» في دورتموند.

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