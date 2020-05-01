رئيس الوزراء الإيطالي: العودة الفورية لحياتنا الطبيعية خطرعلى الصحة العامة

المصدر: روما - د.ب.أ

دافع رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، عن خطط حكومته للخروج الحذر من الإغلاق المفروض لوقف تفشي فيروس كورونا ، محذراً من أن عمليات الفتح الأكثر قوة يمكن أن تشكل خطراً كبيراً على الصحة العامة. وقال كونتي في البرلمان الإيطالي: «أفضّل أن أقولها بصوت عال وواضح، على حساب أن أظهر غير محبوب: الحكومة لا يمكنها ضمان عودة فورية لحياتنا الطبيعية السابقة».

وأوضح أن العواقب الاقتصادية لموجة ثانية من العدوى بالفيروس ستكون «أسوأ»، وأن البلاد يجب أن تستعد للتعايش مع فيروس كورونا وليس التحرر منه.

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