مصر تبدأ حقن المصابين بـ«كورونا» ببلازما المتعافين

المصدر: القاهرة ■وكالات

أعلنت وزيرة الصحة والسكان المصرية هالة زايد، أمس، بدء تجربة حقن المصابين بفيروس كورونا المستجد ببلازما المتعافين من الفيروس، وذلك لعلاج الحالات الحرجة.

وتستند الخطوة المصرية إلى إعلان هيئة الغذاء والدواء الأميركية عن إمكانية استخدام البلازما الخاصة بالمرضى المتعافين من وباء «كوفيد-19»، في علاج الحالات الحرجة، لاحتوائها على الأجسام المضادة للفيروس.

وكشفت وزارة الصحة المصرية في بيان، أنها قامت باستخلاص بلازما من ستة مرضى متعافين من الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار البيان إلى أن النتائج «أثبتت صلاحية استخدام البلازما من ثلاثة متعافين من أصل ستة».

وأوضحت وزيرة الصحة المصرية، أنه تم البدء في حقن أول مصاب بكورونا بالبلازما المستخلصة من المرضى المتعافين.

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