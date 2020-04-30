بـ6 مدعوين فقط.. الكنيسة المصرية تسمح بإقامة الأفراح

المصدر: متابعات – الإمارات اليوم

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في مصر، أنها أقرت ضوابط جديدة بشأن إقامة "صلوات سر الزيجة" أو ما يعرف بـ"الأكاليل"، في الوقت الحالي، وذلك للحد من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وأشارت صحيفة "المصري اليوم"، اليوم الخميس، إلى أن الكنيسة حددت عدد الحضور من المدعوين والكنيسة بشكل استثنائي، تزامنا مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد 19".

ولفتت الصحيفة إلى أن "البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قرر، اليوم الخميس، إقامة صلوات الأكاليل في الكنائس أو البيوت بشرط السماح بحضور 6 أشخاص فقط من أسرتي الزوجين والأب الكاهن الموجود في الكنيسة، إضافة إلى شماس فقط، وذلك بشكل استثنائي بسبب الوباء العالمي ولمنع التجمعات مع مراعاة الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية أثناء إقامة الصلوات حفاظا على الأرواح".

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