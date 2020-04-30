3 دول انتصرت على "كورونا" تعرف إليها

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

نقلت شبكة "سي إن بي سي" عن خبراء، أن كوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا، انتصرت في المواجهة مع وباء الفيروس التاجي.

ورأى هؤلاء الخبراء أن العالم فيما ينغمس في مكافحة انتشار العدوى، وتوقف العديد من البلدان صناعاتها وتفرض تدابير تقييدية، تعود أستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية تدريجيا إلى حياتها السابقة.

علاوة على ذلك، جعل انفتاح الاقتصادات ورفع القيود من هذه الدول، الأكثر جاذبية للمستثمرين، بالعلاقة مع العملات الوطنية التي سجلت ارتفاعا قياسيا.

وقالت كاتي ليان، الخبيرة في مجال العملات: "إن نيوزيلندا وأستراليا فعالتان للغاية في السيطرة على كوفيد – 19، وهما على استعداد لإعادة تشغيل اقتصاداتهما. حقيقة أن هذه الدول مستعدة لاستئناف نشاطاتها تعني أنها تتقدم بخطوة على الولايات المتحدة فيما يتعلق بالتعافي الاقتصادي، وهذا بدوره يجب أن يكون له تأثير إيجابي كبير جداً على عملاتها".

ورأى الخبراء أن الوضع في كوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا، يختلف بشكل ملحوظ عن بقية العالم، وأن استعادة جارتهم الصين تدريجيا لنشاطها ستساهم في تعزيز اقتصادات هذه البلدان أيضا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news