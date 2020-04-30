روسيا تهدد أميركا برد نووي

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن أي هجوم صاروخي من الغواصات الأميركية سيقابل بضربة نووية روسية.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية تعليق زاخاروفا، في إحاطة صحافية، على إعادة تسليح الغواصات من طراز "تريدينت-2" بصواريخ نووية منخفضة الطاقة، قائلة، إن أي هجوم أميركي سيقابل برد نووي روسي، معتبرة أن "هذا يتفق مع العقيدة العسكرية الروسية".

وأضافت "كما أوضحنا أكثر من مرة، نعتبر هذه الخطوة خطيرة، كما أنها تؤدي إلى زعزعة الاستقرار".

ويشار إلى أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أعلن في وقت سابق، أن انتاج شحنات نووية منخفضة الطاقة يؤدي إلى تلاشي العتبة النووية، وهو أمر خطير للغاية للعالم بأسره.

والجدير بالذكر أن وزن الشحنة النووية الجديدة يصل إلى 6 كيلو طن، بينما تصل قدرتها التفجيرية إلى 100 كيلو طن.

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