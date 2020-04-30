طائرات حربية تقدم تحية إلى العاملين الصحيين

المصدر: نيويورك - أ.ف.ب

حلّقت طائرات عسكرية أميركية في سماء نيويورك، أول من أمس، لتقديم تحية للطواقم الطبية والمسعفين والعاملين الأساسيين الآخرين، الذين يحاربون وباء «كوفيد-19».

ومرّت 12 طائرة مقاتلة من طراز «ثاندربيردز»، و«بلو إينجلز»، تابعة لسلاح الجو الأميركي في السماء الزرقاء لنيويورك، في «تحية تضامنية» بعد ظهر الثلاثاء.

وتجمع عشرات السكان قرب ميناء المدينة، لمشاهدة الطائرات الحربية، في ما بدا خرقاً للتوجيهات المتعلقة بالتباعد الاجتماعي.

وحلقت الطائرات فوق نيويورك ونيوارك في نيوجيرزي لمدة 40 دقيقة، ثم اتجهت إلى ترينتون في نيوجيرزي أيضاً، قبل أن تنتقل إلى فيلادلفيا.

إلا أن عدداً من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي قالوا إنهم يعتقدون أنه كان من الأفضل إنفاق الأموال، التي خصصت لهذه الرحلات، على معدات الحماية الشخصية للأطباء والممرضين.

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