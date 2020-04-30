ترامب يأمر منتجي اللحوم بالاستمرار في عملهم خشية نقص الأغذية

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أول من أمس، مرسوماً يعطي الأمر لمنتجي اللحوم بالاستمرار في عملهم، على خلفية مخاوف من نقص في اللحوم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلن البيت الأبيض.

وقالت الرئاسة في بيان: «وقّع الرئيس ترامب أمراً تنفيذياً يعطيه صلاحية ضمان استمرار الإمدادات بلا انقطاع بلحم البقر والخنزير والدجاج للأميركيين».

ولجأ ترامب إلى «قانون الانتاج الدفاعي» لتصنيف هذا القطاع أساسياً في الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي تمرّ بها الولايات المتحدة. وستلتزم الحكومة الفدرالية من جهتها بمنح معدات وقائية لموظفي القطاع.

وكان ترامب صرّح في حديث مع الصحافيين في البيت الأبيض، بعد ظهر الثلاثاء، أنه سيوقع هذا الأمر التنفيذي «في غضون ساعة».

ويرتفع عدد المسالخ التي يتم إغلاقها في الولايات المتحدة بسبب إصابة موظفين، ما يثير المخاوف حيال التزود باللحوم.

وأعلنت شركة «تايسون فودز» الأميركية العملاقة لإنتاج اللحوم إغلاق مسلخ إضافي لها بشكل مؤقت بسبب تفشي وباء «كوفيد-19».

وكانت منافستها شركة «جي بي إس يو إس إيه» أعلنت قبل بضعة أيام، إغلاق مسلخ لها يذبح 20 ألف رأس يومياً في ولاية مينيسوتا، بالإضافة إلى موقع آخر لذبح الأبقار في ولاية كولورادو.

وطلبت نقابة العاملين في القطاع، الثلاثاء، أن يترافق المرسوم الرئاسي مع تدابير لرفع عدد فحوص الكشف عن «كوفيد-19»، واجراءات تباعد اجتماعي في المسالخ.

وقال رئيس النقابة مارك بيروني: «الواقع هو أن هؤلاء العاملين يعرضون حياتهم للخطر، كل يوم، لإطعام بلدنا أثناء تفشي هذا الوباء القاتل».

وبحسب بيروني، فقد تُوفي ما لا يقلّ عن 20 موظفاً من القطاع جراء «كورونا المستجد»، وأكثر من 5000 آخرين أُدخلوا إلى المستشفى أو ظهرت عليهم أعراض «كوفيد-19».

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