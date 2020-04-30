«تيك توك» و«غيتس» تتبرعان بـ 20 مليون دولار لمساعدة إفريقيا

المصدر: لندن - رويترز

أعلنت منصة التواصل الاجتماعي تيك توك ومؤسسة غيتس للأعمال الخيرية التبرع بمبلغ 10 ملايين دولار لكل منهما، أمس، لمصلحة التحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي) بهدف المساعدة في تمويل جهود مكافحة وباء كورونا المستجد في إفريقيا.

وقال تحالف «جافي» إن الأموال سُتنفق في توزيع أي لقاحات جديدة مضادة لـ«كورونا» بمجرد تطويرها وتجربتها وترخيصها.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«جافي»، سيث بيركلي، في بيان، إن التبرعات ستحول أيضاً دون «تداعيات كارثية محتملة على برامج التحصين في العالم النامي».

وتحالف «جافي» شراكة بين القطاعين العام والخاص وتدعمه «مؤسسة بيل وميليندا غيتس» و«منظمة الصحة العالمية» و«البنك الدولي» و«منظمة الأمم المتحدة للطفولة» (يونيسف) وغيرها.

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