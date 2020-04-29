عمدة نيويورك يهدد بـ"اعتقال اليهود" لهذا السبب

المصدر: خالد محمود - القاهرة

هدد عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو، اليوم، المجتمع اليهودي بالاعتقال، إذا خالف أفراده تعليمات الوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وجاء التهديد بعد جنازة شارك فيها آلاف اليهود المتشددين من "الحسيديم (جناح من الحريديم )، وأثار التهديد موجة غضب يهودية في الولايات المتحدة وإسرائيل وصلت إلى حد اتهام "دي بلاسيو" بـ"معاداة السامية"، فيما تمسك الأخير بموقفه وأصدر بيانا أكد فيه ضرورة الحزم في مواجهة التجمعات، وعدم وجود أي خلفيات لتصريحاته "سوى الحفاظ على حياة الناس في نيويورك".



وقال دي بلاسيو في تغريدة: "رسالتي إلى المجتمع اليهودي وكل المجتمعات بسيطة.. زمن التحذيرات ولى وانتهى، أبلغت إدارة شرطة نيويورك أن تتقدم على الفور وتعتقل وتستدعي أي شخص يشارك في تجمع كبير .هذا الأمر متعلق بوقف المرض وإنقاذ الأرواح".



من جهتها ، نددت "رابطة مكافحة التشهير" اليهودية بتغريدة دي بلاسيو ووصفتها بأنها "تعميم غير مقبول".

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