النيوزيلنديون يتهافتون على المطاعم مع تخفيف «الحجر»

المصدر: ويلنغتون - أ.ف.ب

بمناسبة تخفيف إجراءات الحجر المنزلي، تهافت النيوزيلنديون، أمس، على المطاعم والمتاجر، ليشبعوا رغباتهم من البطاطا المقلية والقهوة والحلويات والأطباق، التي حرموا منها مدة خمسة أسابيع.

وفي كل أرجاء البلاد، حيث يبدو أنه تمت السيطرة على وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تشكلت طوابير سيارات طويلة أما مطاعم الوجبات السريعة، وبات، منذ مساء أول من أمس، للنيوزيلنديين أن يمارسوا هواياتهم المفضلة، مثل صيد الأسماك والطيور وركوب الأمواج والسباحة وحتى الغولف، وتمكنت المتاجر من فتح أبوابها، مجدداً، شرط ألا يكون هناك أي تلامس جسدي خلال المبيعات.

وتسمح الحكومة النيوزيلندية بالتجمعات مع 10 أشخاص كحد أقصى، في مناسبات، مثل: الزيجات والمآتم، فيما تعيد المدارس فتح أبوابها اليوم.

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