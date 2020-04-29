تمديد تدابير الحجر بالجزائر.. واستئناف بعض الأنشطة

المصدر: الجزائر - أ.ف.ب

قررت الجزائر تمديد تدابير الحجر حتى 14 مايو المقبل، لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ويأتي ذلك عقب السماح باستئناف بعض الأنشطة التجارية، خلال شهر رمضان.

وقام رئيس الحكومة، عبدالعزيز جراد، بـ«تمديد العمل بنظام الحجر الحالي، ومجمل التدابير الوقائية المرافقة له، لفترة إضافية مدتها 15 يوماً، اعتباراً من 30 أبريل الجاري»، ودعا جراد الجزائريين إلى «مواصلة الامتثال، بكل وعي وصرامة، لتدابير النظافة، والتباعد الاجتماعي والحماية».

وقرر رئيس الحكومة الجزائرية إعادة فتح عدد من الأنشطة التجارية، بينها قاعات الحلاقة ومحال بيع الحلويات والملابس والأحذية، وذلك بغرض الحدّ من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الصحية، كما خففت السلطات، أخيراً، ساعات حظر التجول في ولايات عدة، ورفعت الإغلاق الشامل عن ولاية البليدة، الواقعة قرب العاصمة، التي سجلت فيها أول حالات إصابة بـ«كوفيد-19»، وخفّفت حظر التجول في الولايات التسع الأكثر تضرراً، ومن بينها العاصمة، بتقليص مدته ساعتين.

ووفق الأرقام الرسميّة، سجلت الجزائر 432 وفاة من بين 3517 إصابة بفيروس كورونا المستجد، ما يجعلها أكثر دول إفريقيا تأثراً بالوباء من ناحية عدد الوفيات.

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