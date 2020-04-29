أستراليا تخفف بعض قيود العزل.. وشواطئها تستقبل الزائرين

المصدر: سيدني - رويترز

أعلنت أكثر ولايات أستراليا ازدحاماً بالسكان، أمس، أنها ستخفف بعض القيود على الحركة، في وقت عادت فيه الشواطئ لاستقبال الزائرين، وسط آمال بأن تساعد سياسة إجراء اختبارات طبية واسعة في الحفاظ على انخفاض عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وعاد شاطئ بوندي، وشاطئان آخران مجاوران في سيدني لاستقبال السكان، أمس، بعد إغلاق لمدة شهر، بسبب انتهاك أعداد كبيرة لضوابط التباعد الاجتماعي في بداية الأزمة.

وقال وزير الصحة الأسترالي، غريغ هنت، إن بلاده سجلت حالة واحدة فقط بـ«كوفيد-19»، مصدرها غير معلوم خلال 24 ساعة، ما يرجح أن العدوى محلياً توقفت تقريباً، مضيفاً: «نحرز تقدماً، لكننا لم ننتصر بعد».

وأعلنت ولاية نيو ساوث ويلز، التي سجلت نحو نصف حالات الإصابة بـ«كوفيد-19»، والبالغ عددها 6700 حالة تقريباً، أنها ستسمح بذهاب شخصين بالغين لزيارة منزل شخص آخر، بدءاً من يوم الجمعة المقبل، لتخفف بذلك قيود البقاء بالمنزل والحظر على الخروج لغير الضرورة.

وقالت رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز، غلاديس بيريجيكليان، للصحافيين: «بالنسبة للكثير من الناس.. قبعوا في منازلهم لعدد من الأسابيع، ومع السماح لهم فقط بالتريض أو الحصول على رعاية طبية أو شراء ما يحتاجون أو الذهاب للعمل، عزل الكثير من الناس أنفسهم في منازلهم».

وأضافت: «سيتمكن شخصان بالغان من الذهاب وزيارة شخص آخر في منزله، مع مراعاة قواعد الحد من الاختلاط الاجتماعي»، وأوضحت أن الأطفال سيسمح لهم بمصاحبة البالغين في الزيارات المنزلية.

وكانت أستراليا، في بداية الأزمة، أغلقت حدودها الخارجية والداخلية، وفرضت إغلاقاً مبكراً للأعمال التجارية، وأصدرت ضوابط تباعد اجتماعي صارمة، للحد من تفشي الفيروس.

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