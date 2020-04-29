النمسا تسمح بالتجمعات الصغيرة ابتداء من الجمعة

المصدر: فيينا - د.ب.أ

أعلنت الحكومة النمساوية أنه سيتم السماح بالتجمعات الصغيرة، التي تصل إلى 10 أشخاص فقط، ابتداء من يوم الجمعة المقبل، كما أوضحت أنها ستتخذ المزيد من خطوات تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا.

وكان قد جرى منع المواطنين، منذ منتصف مارس الماضي، من مغادرة منازلهم إلا للذهاب للعمل أو التسوق والتمشية، وقال وزير الصحة النمساوي، رودولف أنشوبير، في مؤتمر صحافي أمس، إنه سيتم إلغاء القيود على الحركة في نهاية هذا الأسبوع، وستحل محلها قاعدة الإبقاء على مسافة متر بين المواطنين في الأماكن العامة.

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