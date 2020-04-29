وفيات «كورونا» في إسبانيا تواصل التراجع

المصدر: مدريد -أ.ف.ب

واصلت إسبانيا التراجع في أعداد الوفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وسجلت، أمس، 301 وفاة، في حصيلة أدنى من تلك التي تم تسجيلها أول من أمس، والتي بلغت 331.

وخضعت إسبانيا لإجراءات عزل مشددة منذ 14 مارس الماضي، وتم تمديدها حتى التاسع من مايو، وبعد ستة أسابيع من الإغلاق المشدد، خففت الحكومة الإجراءات بشكل طفيف، عبر السماح للأطفال بالتنزه لساعة يومياً، على غرار دول أوروبية أخرى.

وإذا استمر الوضع على هذا النحو، فستجيز السلطات اعتباراً من الأحد المقبل الأنشطة الرياضية الفردية والنزهات العائلية، مع الاستمرار في تخفيف تدابير العزل بشكل بطيء وتدريجي.

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