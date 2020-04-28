"الصحة العالمية" تحث على زيادة حركة الطيران لتوصيل أدوات الحماية والوقاية

المصدر: جنيف - رويترز

دعت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء إلى زيادة حركة الطيران من أجل توصيل شحنات أجهزة التشخيص وأدوات الحماية والوقاية إلى المناطق التي ينتشر فيها مرض كوفيد-19 خاصة أمريكا اللاتينية.

وقال رئيس دعم العمليات واللوجيستيات في المنظمة، بول مولينارو، إن شحنات لقاح عالمية تعطلت في أبريل، وإذا استمر هذا في مايو ستصبح هناك فجوات في التطعيمات والحملات الروتينية لمكافحة أمراض أخرى.

وقال إن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة سجل أول حالات تعطل في بعض سلاسل توزيع الغذاء "من شأنها أن تحدث تأثيرا كبيراً".

وأضاف في إيجاز صحافي عبر الإنترنت للأمم المتحدة في جنيف "رأينا نظام النقل الجوي الدولي الذي نعتمد عليه بقوة في حركة الشحن يتوقف تدريجيا، لذلك وصلنا الآن إلى نقطة يتعين فيها البحث عن حلول".

وأضاف أن دولة الإمارات قدمت طائرات لجمع إمدادات في الصين وتم توزيعها عن طريق مركز في دبي، مشيرا إلى أن هناك دولا أخرى أتاحت أصولا جوية.

وقال مولينارو "فيما يتعلق بالرحلات التجارية، نحن دائما نرحب بالحصول على المزيد من العروض. نناشد دوما عرض المزيد من الأصول أو الشحن الجوي بأسعار مخفضة للغاية".

وقال إن الطلب تزايد بشكل كبير جدا خلال أزمة فيروس كورونا لكن منظمة الصحة العالمية التي تتخذ من جنيف مقرا تمكنت من جمع وتوزيع 1.1 مليون اختبار تشخيص وهناك 1.5 مليون أخرى في الطريق. وقد استفادت المنظمة من بعض الأسعار التفضيلية وهي تهدف إلى توفير تسعة ملايين اختبار عن طريق ائتلافات تجارية.

ووفقا لأحدث حصيلة لرويترز هناك نحو 3.03 مليون مصاب بفيروس كورونا المستجد عالميا و210263 حالة وفاة.

وقال مولينارو إن بنما ستصبح مركزا للتوزيع الإقليمي لأدوات الحماية الشخصية والإمدادات الأخرى في أمريكا اللاتينية بعد تأخيرات بسبب بعد المسافة وأمور أخرى.

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