الصين تتهم السياسيين الأميركيين بـ«التفوّه بأكاذيب مكشوفة» بشأن كورونا

المصدر: بكين - أ. ف. ب

اتهمت بكين السياسيين الأميركيين بـ«التفوّه بأكاذيب مكشوفة» بشأن فيروس كورونا المستجد الذي اجتاح العالم، بعدما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه سيسعى للحصول على تعويضات من الصين جرّاء الوباء.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ في إيجاز صحافي الثلاثاء «لديهم هدف واحد: التهرّب من مسؤوليتهم عن إجراءات الوقاية والسيطرة الرديئة للوباء التي اتخذوها وصرف أنظار العامة» عن الأمر.

وأشار غينغ إلى أنه على المسؤولين الأميركيين «التفكير في مشكلاتهم وإيجاد طريقة لاحتواء تفشي الفيروس في أسرع ما يمكن».

وأعلن ترامب الاثنين خلال مؤتمره الصحافي اليومي المخصص لوباء كوفيد-19 «نحن مستاؤون من الصين»، مضيفاً «لسنا راضين عن الوضع بأكمله لأننا نعتقد أنه كان من الممكن وقف المرض في مصدره».

وأشار إلى وجود خيارات عدة «لمحاسبتها (الصين)، نجري تحقيقات جدية جداً» بهذه المسألة.

وأصاب الفيروس نحو مليون شخص في الولايات المتحدة وأودى بحياة أكثر من 56 ألفا منهم بينما تسبب بإغلاق أجزاء واسعة من الاقتصاد.

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