«الخارجية» الروسية: إعلان حفتر تولي السلطة في ليبيا «فاجأ» موسكو

المصدر: موسكو - رويترز

ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن مصدر بوزارة الخارجية أن روسيا وصفت سيطرة قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، على السلطة بأنه «مفاجئ».

وقال المصدر «هذا مفاجئ».

وأضاف أن الأهم هو أن ينفذ الليبيون أنفسهم، بمساعدة المجتمع الدولي، القرارات العسكرية والسياسية التي جرى التوصل لها في مؤتمر في برلين في يناير الماضي.

وتابع «نحن ندعم استمرار العملية السياسية. ليس هناك حل عسكري للصراع».

وكان قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، أعلن مساء الاثنين، قبول القيادة العامة للقوات المسلحة تفويض الشعب لإدارة البلاد وإسقاط اتفاق الصخيرات.

وقال المشير حفتر، في كلمة متلفزة، «نعتز بتفويض الليبيين للقيادة العامة لهذه المهمة التاريخية في هذه الظروف الاستثنائية، لإيقاف العمل بالاتفاق السياسي ليصبح جزءا من الماضي بقرار من الشعب الليبي مصدر السلطات.. نعلن استجابة القيادة العامة لإرادة الشعب».



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