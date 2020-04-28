رسالة جديدة من زعيم كوريا الشمالية ترد على الشائعات

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

نشر الإعلام الرسمي في كوريا الشمالية،مساء الاثنين، رسالة تهنئة قال إن زعيم البلاد كيم جونغ أون بعثها إلى رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا بمناسبة يوم الحرية الذي تحييه جنوب إفريقيا في 27 أبريل تخليدا لأول انتخابات أجريت بعد سقوط نظام الفصل العنصري.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن زعيم كوريا الشمالية قوله في الرسالة: «بهذه المناسبة أود الإعراب عن قناعتى بأن العلاقات التقليدية للصداقة والتعاون بين دولتينا ستشهد توسعا وتطورا دون أي انقطاع»، معبرا في رسالته عن تمنياته لجنوب إفريقيا بـ«تحقيق مزيد من النجاحات في العمل من أجل تحفيز الوحدة الوطنية وتطوير البلاد في المجال الاجتماعي والاقتصادي«.

من جهتها أوردت شبكة (سي أن أن) النبأ، قائلة أنه لا يمكن التحقق بشكل مستقل من صحة الرسالة في ظل الشائعات والمعلومات المتضاربة عن وضع كيم الصحي.

وتأتي الرسالة التي تحمل تاريخ 27 أبريل، في ظل تصاعد التكهنات حول مصير كيم الذي تغيب عن احتفال أقيم بمناسبة عيد ميلاد جده ومؤسس البلاد كيم إيل سونغ في 15 أبريل، وانتشار أنباء عن خضوعه لعملية جراحية في الأسبوع الماضي وتدهور حالته بشكل خطير وحتى وفاته.



وكان مون شونغ-إين المستشار الخاص للأمن القومي للرئيس الكوري الجنوبي، قد أكد الأحد خلال تصريحات لشبكة (سي أن أن)، أن الزعيم الكوري الشمالي «حي وبصحة جيدة»، مقللا من خطورة الشائعات حول صحته.

وقال إن كيم يقيم منذ 13 أبريل في وونسان على الساحل الشرقي للبلاد، مؤكدا أنه «لم يرصد أي نشاط مشبوه».

وكان آخر ظهور علني لكيم في 11 أبريل خلال اجتماع للمكتب السياسي للحزب الحاكم، ثم في جولة تفقدية لقاعدة جوية، تحدثت عنها وسائل إعلام رسمية في 12 أبريل.



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