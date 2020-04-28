1289 إصابة جديدة بـ «كورونا» في السعودية

المصدر: عواصم - وكالات

أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس، تسجيل 1289 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19) ليرتفع الإجمالي إلى 18 ألفاً و811 حالة إصابة، وتسجيل خمس حالات وفيات، ليصبح الإجمالي 144 حالة وفاة، كما أعلنت تسجيل 174 حالة تعافٍ جديدة ليرتفع إجمالي عدد الحالات المتعافية إلى 2531 حالة.

وسجلت وزارة الصحة الكويتية، أمس، 213 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 3288، فيما سجلت حالتي وفاة جديدتين، كما أعلنت شفاء 206 حالات جديدة، ليبلغ مجموع عدد الحالات التي شفيت من الإصابة 1012 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل 51 إصابة جديدة بالفيروس، ليصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 2049 حالة، إضافة إلى 10 حالات وفاة، وقالت الوزارة إن 364 حالة قد تماثلت للشفاء.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة، أمس، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 161 حالة، وأشارت إلى تسجيل 50 إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المغرب إلى 4115 حالة، ولفتت إلى شفاء 76 حالة جديدة ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 669 حالة.وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل ثلاث إصابات مؤكدة ليرتفع الإجمالي إلى 710 حالات.

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