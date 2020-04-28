جونسون يؤكد أن تخفيف إجراءات العزل الآن «مخاطرة»

المصدر: لندن - أ.ف.ب

دعا رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الذي عاد أمس لتولي مهامه في لندن بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، البريطانيين إلى مواصلة احترام إجراءات العزل، رغم أن منحنى الوباء في البلاد بدأ ينخفض، مؤكداً أن تخفيف إجراءات العزل العام الآن مخاطرة كبيرة.

وبعد شهر على تأكد إصابته بوباء «كوفيد-19» وأسبوعين على خروجه من المستشفى، خاطب جونسون البريطانيين من مقر رئاسة الوزراء في أول تصريح له بعد عودته لعمله، وقال: «بدأنا الآن نعكس الاتجاه»، شاكراً البريطانيين على «حس المسؤولية وروح التضامن لديهم».

وأضاف: «أعلم أن الأمر صعب. وأود إعطاء دفع للاقتصاد في أسرع وقت ممكن، لكنني أرفض هدر جهود الشعب البريطاني وتضحياته والمجازفة بموجة جديدة من الإصابات».

وبإزاء الضغوط المتزايدة لوضع استراتيجية لتخفيف تدابير العزل، أعلن أنه «يتفهم نفاد صبر» البريطانيين الذين يلازمون منازلهم منذ 23 مارس. ووعد باتخاذ قرارات في الأيام المقبلة حول تغيير الإجراءات المعتمدة لتتماشى مع أزمة طويلة، لكنه حذر من أن العزل في الوقت الراهن ضروري، وهو مفروض حتى السابع من مايو مبدئياً.

ومع 20 ألفاً و732 وفاة في المستشفيات وحدها، تعتبر بريطانيا من الدول الأكثر تضرراً في أوروبا، والحصيلة أعلى مع الوفيات في دور رعاية المسنين التي تقدّر بالآلاف بحسب مسؤولين في القطاع.

رئيس الوزراء البريطاني يتعهد بتغيير الإجراءات المعتمدة لتتماشى مع أزمة طويلة.

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