بدء تخفيف القيود المفروضة بسبب «كورونا» في سويسرا

المصدر: جنيف - واس

بدأت سويسرا، أمس، المرحلة الأولى من تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) منذ منتصف مارس الماضي، حيث افتتحت المتاجر والحدائق، على أن يلتزم الجميع بإجراءات صارمة للوقاية من انتشار العدوى، وارتداء الأقنعة والتباعد الجسدي.

ووفقاً لخطة الحكومة السويسرية سيتم تخفيف الإجراءات الاستثنائية التي فرضت بسبب «كورونا» على ثلاث مراحل في سائر أنحاء البلاد، وفي المرحلة الثانية في 11 مايو المقبل يعود طلاب المراحل الإلزامية إلى مدارسهم، وتفتح الشركات والمنشآت الرياضية، وفي المرحلة الثالثة في 8 يونيو تفتح المدارس العليا وأماكن الترفيه والمتاحف والمكتبات.

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