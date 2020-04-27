إيطاليا: التباعد الاجتماعي أكثر أهمية من وضع الكمامات

المصدر: روما - أ ف ب

حذّر أحد كبار مسؤولي الصحة العامة في إيطاليا الاثنين من أن ارتداء كمامات الوجه لا يجب أن يمنح الناس إحساسًا زائفًا بالأمان ضد فيروس كورونا المستجدّ.

وتناقش إيطاليا ودول أخرى ما إذا يجب على الناس وضع الكمامات في الهواء الطلق في جميع الأوقات، حتى أثناء عدم تواجدهم في مكان مغلق.

ويفرض البلد الأوروبي المطل على البحر المتوسط وضع كمامات في وسائل النقل وفي المتاجر، فيما تخفّف البلاد تدريجياً من إجراءات الإغلاق ابتداءً من الاثنين المقبل.

وقال مدير معهد الصحة العامة سيلفيو بروسافيرو إنه يجب ارتداء الكمامات في الشوارع في الحالات التي يصعب فيها الحفاظ على مسافة آمنة من الآخرين.

وصرّح للصحافيين أنّ الأقنعة "يجب ألا تعطي إحساسا زائفا بالأمان".

وتابع أنّه "عنصر إضافي ولكن النظافة الشخصية والتباعد أكثر أهمية".

وسجّلت إيطاليا 333 وفاة جديدة الاثنين ما يرفع عدد الوفيات المسجلة في البلاد إلى 26977 حالة، وهي أعلى نسبة في أوروبا والثانية خلف الولايات المتحدة. لكن عدد الوفيات والإصابات اليومية الجديدة المسجلة هي الأدنى منذ أكثر من شهر.

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