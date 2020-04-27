وفاة أول صحافي مصري بـ"كورونا" وحجز طفليه وزوجته في العزل

المصدر: متابعات – الإمارات اليوم

أعلن الصحافي المصري، هشام يونس، وفاة أول صحفي بعد إصابته بفيروس كورونا، وهو الصحافي محمود رياض، وذلك عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك".

ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن يونس نعيه رياض بقوله: "الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، إلى خالقها صعدت قبل نحو ساعتين روح الصديق والزميل محمود رياض الصحافي بجريدة الخميس متأثرا بإصابته قبل أسبوعين بفيروس كورونا، الراحل الشاب كان بلا عمل بعد غلق جريدة الخميس ولم يكن يخرج إلا بحثا عن فرصة هنا أو هناك وأصابه دور برد مصحوبا بحرارة كما أخبرني وقتها".

ومكث رياض نحو 10 أيام في المنزل قبل أن يتوجه لمستشفى حميات إمبابة ويقضي 5 أيام تم نقله بعدها لمستشفى العزل في العجوزة، حيث فاضت روحه بعد ظهر اليوم.

وكشف يونس أن الصحافي الراحل لديه طفلين أحدهما عام ونصف والآخر 8 أعوام، محجوزان أيضا مع زوجته بعد أن أظهر التحليل حمل الطفلين للفيروس، فيما لم يثبت إصابة طفليه الآخرين.

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