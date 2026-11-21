صممت دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، برنامج «حماية الطفل في الرياضة»، وقامتا من خلاله بتأهيل أكثر من 1000 مختص من المدربين والإداريين والمتطوعين والعاملين في القطاع الرياضي ضمن برنامج «حماية الطفل في الرياضة»، الذي يشمل المستوى الأول المخصص للتدريب الأساسي لجميع العاملين المتعاملين مع الأطفال، والمستوى الثاني المتقدم الموجه لمنسقي حماية الطفل في الجهات الرياضية.

وتم تصميم البرنامج استناداً إلى متطلبات سياسة حماية الطفل في القطاع الرياضي، حيث تضمن التعريف بأنواع الإساءة التي قد يتعرض لها الأطفال، من خلال استعراض أمثلة واقعية وسيناريوهات تدريبية توضح آليات التعامل معها وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة، بما يسهم في توفير بيئة رياضية آمنة وداعمة للأطفال. كما سلّط البرنامج الضوء على دور منسقي حماية الطفل، ومسؤولياتهم، والمهام المنوطة بهم داخل المنشآت الرياضية لضمان تطبيق متطلبات السياسة بكفاءة وفاعلية.

وتُلزم السياسة جميع الجهات الرياضية التي تقدم خدمات للأطفال باعتماد سياسة داخلية لحماية الطفل، وتعيين منسق مختص، وتأهيل العاملين وتدريبهم وفق المعايير المعتمدة، بما يضمن توفير بيئات رياضية آمنة وشاملة، وتعزيز ثقة الأسر بالمنظومة الرياضية. وتغطي السياسة أكثر من 3000 منشأة وجهة رياضية في أبوظبي، من خلال معايير ملزمة تشمل التوظيف والتدقيق والتدريب، وسلامة المرافق، وآليات الاستجابة للحوادث وإدارة الحالات، لتشكل بذلك أول إطار شامل وملزم قانونياً لحماية الطفل في القطاع الرياضي على مستوى الإمارة.